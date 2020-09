Mkhitaryan: “Dzeko? Oggi l’ho visto con la squadra, non posso dire altro. Puntiamo a vincere un trofeo” (Di sabato 19 settembre 2020) Mkhitaryan, attaccante della Roma, nel pre-partita della gara contro il Verona ha parlato ai microfoni di DAZN sul campionato in corso. Queste le parole dell’attaccante che si sofferma sul futuro di Edin Dzeko: “Oggi l’ho visto con noi e con una parte della squadra, domani è un altro giorno e non posso dire nulla.” Poi ha parlato ai microfoni di RomaTV: “È una nuova pagina. Siamo concentrati per iniziare Oggi forte. Siamo fiduciosi di vincere. Dobbiamo essere nelle prime quattro e vincere un trofeo. Punta o trequartista è lo stesso? Per me è importante giocare.” Foto: twitter personale L'articolo Mkhitaryan: “Dzeko? ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020), attaccante della Roma, nel pre-partita della gara contro il Verona ha parlato ai microfoni di DAZN sul campionato in corso. Queste le parole dell’attaccante che si sofferma sul futuro di Edin Dzeko: “l’hocon noi e con una parte della, domani è ungiorno e nonnulla.” Poi ha parlato ai microfoni di RomaTV: “È una nuova pagina. Siamo concentrati per iniziareforte. Siamo fiduciosi di. Dobbiamo essere nelle prime quattro eun trofeo. Punta o trequartista è lo stesso? Per me è importante giocare.” Foto: twitter personale L'articolo: “Dzeko? ...

