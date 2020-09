Migranti, 114 persone soccorse su due barconi al largo della Libia (Di sabato 19 settembre 2020) Circa 114 Migranti, a bordo di due imbarcazioni al largo delle coste libiche, sono stati salvati da una nave dell'ong Sea-Eye. Tra le persone tratte in salvo ci sono otto donne, di cui una incinta, e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 settembre 2020) Circa 114, a bordo di due imbarcazioni aldelle coste libiche, sono stati salvati da una nave dell'ong Sea-Eye. Tra letratte in salvo ci sono otto donne, di cui una incinta, e ...

Circa 114 migranti, a bordo di due imbarcazioni al largo delle coste libiche, sono stati salvati da una nave dell'ong Sea-Eye. Tra le persone tratte in salvo ci sono otto donne, di cui una incinta, e ...

Berlino, 19 set. (Adnkronos) - La Alan Kurdi, nave dall'ong Sea Eye, ha soccorso al largo delle coste libiche 114 migranti che si trovavano a bordo di due imbarcazioni. Secondo quanto riferito in una ...

Roma, 19 set. (askanews) - Circa 114 migranti a bordo di due imbarcazioni al largo delle coste libiche sono stati salvati da una nave dell'ong Sea-Eye. Lo ha annunciato l'organizzazione tedesca. La na ...

