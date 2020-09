M5S, da una pizzeria di Napoli parte la congiura: Di Maio prepara l’assalto. Chi c’era con lui (Di sabato 19 settembre 2020) Una pizzeria di Napoli, Luigi Di Maio a capo della tavolata. Con lui Paola Taverna, Stefano Patuanelli, Alfonso Bonafede, Giancarlo Cancelleri, Ciccio D’Uva. Oltre ai presenti, è bene considerare gli assenti: Vito Crimi su tutti. Giovedì sera, presso la pizzeria Regina Margherita, a Napoli, dopo la chiusura della campagna elettorale campana a favore di Valeria Ciarambino, è andata in scena una cena che vuol dire molto per il futuro del M5S. Una sorta di riunione preparatoria in vista della battaglia definitiva per porre fine alla guerra interna che sta lacerando il fu Movimento 5 Stelle. La fotografia di questa tavolata di amici-nemici non è altro che l’immagine del direttorio che sarà. Simone Canettieri e Valerio Valentin, su Il Foglio, ... Leggi su ilparagone (Di sabato 19 settembre 2020) Unadi, Luigi Dia capo della tavolata. Con lui Paola Taverna, Stefano Patuanelli, Alfonso Bonafede, Giancarlo Cancelleri, Ciccio D’Uva. Oltre ai presenti, è bene considerare gli assenti: Vito Crimi su tutti. Giovedì sera, presso laRegina Margherita, a, dopo la chiusura della campagna elettorale campana a favore di Valeria Ciarambino, è andata in scena una cena che vuol dire molto per il futuro del M5S. Una sorta di riunionetoria in vista della battaglia definitiva per porre fine alla guerra interna che sta lacerando il fu Movimento 5 Stelle. La fotografia di questa tavolata di amici-nemici non è altro che l’immagine del direttorio che sarà. Simone Canettieri e Valerio Valentin, su Il Foglio, ...

borghi_claudio : Hahahaha Renzi che dice che il MES è una partita chiusa e che tutti sanno che dopo le elezioni il M5S dirà di si al… - NicolaPorro : A urne chiuse, il #M5S farà i conti con una nuova emorragia di consensi. E siccome il #RecoveryFund tarderà ad arri… - Piu_Europa : Voto contrario #Lega e astensione #M5S e #FdI su condanna avvelenamento #Navalny è una vergogna per l’Italia, per s… - PonytaEle : RT @AMorelliMilano: ?? ITALIA CAMPO #PROFUGHI D'EUROPA. Per la terza volta nel giro di un anno la maggioranza di governo Pd-M5S ha annuncia… - misspassinella1 : RT @NicKiappa: @Nandonandi Ieri sera in un comizio per le regionali a Fg una giovane candidata m5s urlava: 'Noi siamo per l'onestààà!!'...… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S una M5S, ecco la versione di Grillo: sull'aggressione al giornalista pubblica video sul blog la Repubblica Il costituzionalista Volpi: «Voto Sì, ma i partiti scelgano i migliori. Umbria sovrarappresentata»

Si conclude con l’intervista al professor Mauro Volpi, costituzionalista già docente di Diritto costituzionale all’Università di Perugia, la serie di articoli che Umbria24 ha dedicato in queste settim ...

La versione di Beppe Grillo sull”aggressione’ al giornalista di Rete4

Beppe Grillo risponde a Paolo Del Debbio, dopo l'accusa di un'aggressione nei confronti di un giornalista di Rete4 “Attenzione! Le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità dei giornalisti ...

Bonus Coronavirus, il deputato Rizzone espulso dal M5S

Il deputato Marco Rizzone è stato espulso dal MoVimento 5 Stelle il 14 settembre 2020. Il movimento lo ha annunciato sul Blog delle Stelle. Rizzone il 13 agosto scorso era stato deferito al Collegio d ...

Si conclude con l’intervista al professor Mauro Volpi, costituzionalista già docente di Diritto costituzionale all’Università di Perugia, la serie di articoli che Umbria24 ha dedicato in queste settim ...Beppe Grillo risponde a Paolo Del Debbio, dopo l'accusa di un'aggressione nei confronti di un giornalista di Rete4 “Attenzione! Le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità dei giornalisti ...Il deputato Marco Rizzone è stato espulso dal MoVimento 5 Stelle il 14 settembre 2020. Il movimento lo ha annunciato sul Blog delle Stelle. Rizzone il 13 agosto scorso era stato deferito al Collegio d ...