Le partite di Serie A in Emilia-Romagna si potranno giocare con un pubblico di mille persone (Di sabato 19 settembre 2020) Un’ordinanza della Regione Emilia-Romagna ha concesso una deroga al numero massimo di spettatori ammessi agli eventi sportivi di portata nazionale e internazionale. Le partite Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari della prima giornata di Serie A potranno quindi ospitare un massimo di mille Leggi su ilpost (Di sabato 19 settembre 2020) Un’ordinanza della Regioneha concesso una deroga al numero massimo di spettatori ammessi agli eventi sportivi di portata nazionale e internazionale. LeParma-Napoli e Sassuolo-Cagliari della prima giornata diquindi ospitare un massimo di

OptaPaolo : 14 - Il Milan è imbattuto da 14 partite in tutte le competizioni (10V, 4N): si tratta della serie positiva più lung… - ilpost : Le partite di Serie A in Emilia-Romagna si potranno giocare con un pubblico di mille persone - ilPostSport : RT @ilpost: Serie A, le partite della prima giornata e dove vederle - venzurelli : @RomeoCentocinqu @giusepperomano9 @SerieA Ed il PSG non giocava da 5 mesi. E la Bundes ha fatto 10 partite in 50 g… - SkySport : Serie A, quali giocatori in attività hanno fatto più gol alla 1^ giornata? ? TORNA LA SERIE A Dal 19 settembre su S… -

Ultime Notizie dalla rete : partite Serie Serie A, le partite della prima giornata e dove vederle Il Post Le serie speciali british green e Ushuaïa anche per la smart EQ fortwo

il marchio ha deciso di proporre in versione 100% elettrica due delle serie speciali più appezzate dalla sua clientela. Arrivano, dunque, smart EQ fortwo british green e Ushuaïa che sono già ...

Nba, finale di Conference: i Lakers dominano contro Denver

Partono con il piede giusto le Finali di Western Conference per i Lakers, la franchigia di Los Angeles ha battuto in gara-1 i Denver Nuggets 126-114 grazie ai canestri di Anthony Davis in doppia doppi ...

Stadi chiusi, ma non per tutti: scoppia la polemica

La riapertura delle porte ai tifosi si è trasformata in un caso. Politico. Chiaramente. A creare tensione è lo scatto in avanti, a 24 ore dall’inizio del nuovo campionato, del governatore dell’Emilia ...

il marchio ha deciso di proporre in versione 100% elettrica due delle serie speciali più appezzate dalla sua clientela. Arrivano, dunque, smart EQ fortwo british green e Ushuaïa che sono già ...Partono con il piede giusto le Finali di Western Conference per i Lakers, la franchigia di Los Angeles ha battuto in gara-1 i Denver Nuggets 126-114 grazie ai canestri di Anthony Davis in doppia doppi ...La riapertura delle porte ai tifosi si è trasformata in un caso. Politico. Chiaramente. A creare tensione è lo scatto in avanti, a 24 ore dall’inizio del nuovo campionato, del governatore dell’Emilia ...