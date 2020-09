La versione di Beppe Grillo sull”aggressione’ al giornalista di Rete4 (Di sabato 19 settembre 2020) “Attenzione! Le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità dei giornalisti onesti“. Così Beppe Grillo è tornato sulla denuncia dell’inviato della trasmissione di Rete4 ‘Dritto e rovescio‘ che aveva accusato il fondatore dell’M5S di averlo aggredito sulla spiaggia di Marina di Bibbona, sostenendo poi di aver riportato distorsioni e una prognosi di 5 giorni. Grillo ha trovato e ha pubblicato sul proprio blog il video della scena ripreso da una telecamera della reception del locale in cui si vede la caduta del giornalista ma anche che lo stesso si rialza e continua a riprendere Grillo con il suo smartphone. Un modo per smentire la versione dell’inviato che il comico ha commentato con la canzone ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 settembre 2020) “Attenzione! Le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità dei giornalisti onesti“. Cosìè tornato sulla denuncia dell’inviato della trasmissione di‘Dritto e rovescio‘ che aveva accusato il fondatore dell’M5S di averlo aggredito sulla spiaggia di Marina di Bibbona, sostenendo poi di aver riportato distorsioni e una prognosi di 5 giorni.ha trovato e ha pubblicato sul proprio blog il video della scena ripreso da una telecamera della reception del locale in cui si vede la caduta delma anche che lo stesso si rialza e continua a riprenderecon il suo smartphone. Un modo per smentire ladell’inviato che il comico ha commentato con la canzone ...

Herbert403 : @soniabetz1 @beppe_grillo Insistono a mantenere la loro versione perché la trappola è stata fatta solo per (sporca)… - evelina21478 : @beppe_grillo Cambiare la versione di ciò che ha fatto suo figlio Ciro???? - mik3llo : @beppe_grillo versione? o tele-visione? - infoitinterno : Giuseppe Conte in versione comico: 'Se ho parlato con Beppe Grillo? La mascherina non lo impedisce' - FraDgf44 : Giuseppe Conte in versione comico: 'Se ho parlato con Beppe Grillo? La mascherina non lo impedisce' – Libero Quotid… -