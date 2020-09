La Juve in cerca della “Decima”, l’Inter per interrompere l’egemonia bianconera: Serie A al via, tra un mercato fiacco e l’incubo Covid (Di sabato 19 settembre 2020) La Juventus per il decimo, tutti gli altri, ma l’Inter più di tutti, per spezzare l’egemonia bianconera che va avanti da un decennio e ha quasi “ammazzato” la Serie A. La presentazione della stagione 2020/2021 che comincia oggi e finirà a maggio (Covid permettendo) in fondo non è poi troppo diversa da quella delle scorse estati. Stavolta però sono diversi i protagonisti, il momento storico della società bianconera e delle rivali, c’è stata una pandemia mondiale di mezzo che non ha stravolto gli equilibri (come dimostra l’ultimo scudetto, comunque vinto dai bianconeri) ma ha avuto indubbiamente delle conseguenze. Basterà per interrompere quell’impressionante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Lantus per il decimo, tutti gli altri, ma l’Inter più di tutti, per spezzare l’egemoniache va avanti da un decennio e ha quasi “ammazzato” laA. La presentazionestagione 2020/2021 che comincia oggi e finirà a maggio (permettendo) in fondo non è poi troppo diversa da quella delle scorse estati. Stavolta però sono diversi i protagonisti, il momento storicosocietàe delle rivali, c’è stata una pandemia mondiale di mezzo che non ha stravolto gli equilibri (come dimostra l’ultimo scudetto, comunque vinto dai bianconeri) ma ha avuto indubbiamente delle conseguenze. Basterà perquell’impressionante ...

Riparte la serie A: «Un calcio al virus»

Riparte la serie A, con tante incognite e un mercato aperto: senza dimenticare l’evoluzione della pandemia che ha coinvolto il mondo Ritorna il campionato di serie A. Le incognite, ovviamente, sono al ...

Calciomercato Roma, spunta il nome del vice-Milik

Alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Verona, la situazione “centravanti” continua a tenere banco in casa Roma. L’arrivo di Arek Milik dal Napoli è ormai scontato, anche se in queste ultim ...

Gonzalo Higuain: il Pipita approda alla MLS di Beckham

Higuaín ha firmato con l’Inter Miami della Major League Soccer di David Beckham, ha annunciato il club oggi venerdì 18 Settembre, un giorno dopo aver lasciato la Juventus campione di Serie A. Il 32enn ...

