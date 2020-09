Inzaghi | “Squadra in crescita | mi è piaciuto l’atteggiamento”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dal test dell’Olimpico sono arrivate indicazioni confortanti per il Benevento di Filippo. Lo zero a zero contro la Lazio ha lasciato estremamente soddisfatto l’allenatore giallorosso che ai microfoni dell’emittente ufficiale del club ha fatto i complimenti ai suoi nel postpartita raccontando le emozioni dell’incontro col fratello Simone, tecnico dei biancocelesti: “Incontrarlo in panchina è stato un momento molto emozionante. La sua Lazio gioca molto bene e da parte nostra c’è la soddisfazione di aver ribattuto colpo su colpo alle varie iniziative. Abbiamo giocato come piace a me, poi da sabato conterà fare bene per davvero perché in palio ci saranno dei punti preziosi” A Superpippo, insomma, èsoprattutto ...