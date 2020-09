“I punti principali del mio programma elettorale, lo ribadisco, sono basati sull’agricoltura e l’agro alimentare ed è da qui che bisogna ripartire” (Di sabato 19 settembre 2020) Ha scelto di chiudere la campagna elettorale, ieri sera, a aSan Cipriano Picentino Corrado Martinangelo, candidato al consiglio regionale della Campania con la lista Democratici e Progressisti, a sostegno del presidente uscente Vincenzo De Luca. “Ho scelto di essere qui stasera, nel luogo in cui sono nato, dove vivo e dove virò perchè San Cipriano è la mia terra, la mia comunità”, ha esordito Martinangelo, presidente nazionale di Agrocepi, nell’ultimo appuntamento con gli elettori prima del voto del 20 e 21 settembre nel rispetto di quel senso di appartenenza alla sua terra che lo ha sempre accompagnato in questi anni. Agli elettori, il candidato consigliere regionale ha ribadito le motivazioni che lo hanno spinto a scendere in campo e a sostenere il governatore uscente Vincenzo De Luca, sottolineando ancora ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 19 settembre 2020) Ha scelto di chiudere la campagna, ieri sera, a aSan Cipriano Picentino Corrado Martinangelo, candidato al consiglio regionale della Campania con la lista Democratici e Progressisti, a sostegno del presidente uscente Vincenzo De Luca. “Ho scelto di essere qui stasera, nel luogo in cuinato, dove vivo e dove virò perchè San Cipriano è la mia terra, la mia comunità”, ha esordito Martinangelo, presidente nazionale di Agrocepi, nell’ultimo appuntamento con gli elettori prima del voto del 20 e 21 settembre nel rispetto di quel senso di appartenenza alla sua terra che lo ha sempre accompagnato in questi anni. Agli elettori, il candidato consigliere regionale ha ribadito le motivazioni che lo hanno spinto a scendere in campo e a sostenere il governatore uscente Vincenzo De Luca, sottolineando ancora ...

Ultime Notizie dalla rete : punti principali Reggio Calabria: corto d’animazione del M5S per divulgare i punti principali della visione di Città Metropolitana Stretto web Bergomi: «Chiellini un punto di riferimento, Bastoni è pronto per l’ultimo step»

Beppe Bergomi su La Gazzetta dello Sport vota Alessio Romagnoli e Alessandro Bastoni come i migliori difensori della prossima Serie A. Le parole dell’ex giocatore dell’Inter. «Per il modo di interpret ...

Di Giacinto: "Dopo 70 anni di sinistra è giusto dare nuovo impulso"

«Se pensate che una città diversa, e decisamente migliore, sia possibile è giunto il momento di fare la scelta giusta». Così il candidato sindaco Massimo Di Giacinto invita gli elettori al cambiamento ...

Alle urne per le regionali: Salvini punta al 6-0, ma deve guardarsi da Zaia e Meloni

Domenica 20 e lunedì 21 settembre oltre 21,5 milioni di italiani tornano alle urne per eleggere i governatori. Un voto dalle importanti valenze politiche, con i leader (soprattutto Salvini, Meloni e Z ...

