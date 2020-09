‘Gf Vip 5’ contro ‘Tale e Quale Show 10’: ecco chi ha vinto la gara degli ascolti! (Di sabato 19 settembre 2020) Ieri sera c’è stato il debutto della decima edizione di Tale e Quale Show, un format ormai consolidato che si è scontrato con la seconda puntata del Grande Fratello Vip 5. Il talent ha segnato il suo ritorno dopo il successo dell’edizione 2019, mentre dal lato opposto la Casa più spiata d’Italia ha accolto nuove celebrità al suo interno. Se da una parte il programma di Rai 1, condotto da Carlo Conti, ha ottenuto un ascolto pari a 3.524.000 telespettatori ed il 18.9% di share, il Gf Vip, finendo circa un’ora più tardi, ha registrato 2.440.000 telespettatori ed il 14.8% di share. La seconda puntata del reality di Alfonso Signorini, quindi, non è riuscita a sbancare gli ascolti perdendo la prima sfida col talent di Conti, ma è anche in calo rispetto alla prima puntata andata in onda ... Leggi su isaechia (Di sabato 19 settembre 2020) Ieri sera c’è stato il debutto della decima edizione di Tale e, un format ormai consolidato che si è scontrato con la seconda puntata del Grande Fratello Vip 5. Il talent ha segnato il suo ritorno dopo il successo dell’edizione 2019, mentre dal lato opposto la Casa più spiata d’Italia ha accolto nuove celebrità al suo interno. Se da una parte il programma di Rai 1, condotto da Carlo Conti, ha ottenuto un ascolto pari a 3.524.000 telespettatori ed il 18.9% di share, il Gf Vip, finendo circa un’ora più tardi, ha registrato 2.440.000 telespettatori ed il 14.8% di share. La seconda puntata del reality di Alfonso Signorini, quindi, non è riuscita a sbancare gli ascolti perdendo la prima sfida col talent di Conti, ma è anche in calo rispetto alla prima puntata andata in onda ...

