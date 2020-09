Gazzetta - Milik-Dzeko, Juventus irritata dal ritardo: Pirlo inizierà senza un centravanti (Di sabato 19 settembre 2020) Fino alla fine Paulo Fonseca avrà la tentazione di mandare in campo Edin Dzeko, considerando anche che non ha un'alternativa, ma dovrebbe prevalere il buon senso, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che Dzeko con la testa si ... Leggi su tuttonapoli (Di sabato 19 settembre 2020) Fino alla fine Paulo Fonseca avrà la tentazione di mandare in campo Edin, considerando anche che non ha un'alternativa, ma dovrebbe prevalere il buon senso, scrive ladello Sport sottolineando checon la testa si ...

Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - yutomanga : RT @NonSoloJuve: ??”#Milik per raggiungere un accordo di uscita dovrebbe rinunciare a qualche mensilità e stare sempre sotto scacco per una… - tuttonapoli : Gazzetta - Milik-Dzeko, Juventus irritata dal ritardo: Pirlo inizierà senza un centravanti - CalcioNapoli24 : -