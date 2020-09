Finisce ai quarti di finale l' avventura di Berrettini a Roma

Leggi su agi

(Di sabato 19 settembre 2020) AGI - Matteonon giocherà la semidegli Internazionali didi tennis. L'azzurro è stato sconfitto aidi, in tre set, da Casper Ruud con il punteggio di 4-6 6-3 7-6. Il tennista norvegese ora sfiderà Djokovic. "Non sono felice di quello che è successo oggi ma ho giocato tre partite buone. Mi sono adattato alla terra venendo dal cemento. Sto crescendo. Venire qui da top 10 e non con wild card è importante. Non do per scontato arrivare a fare iqui anche se un po' di amarezza c'è". Così Matteoin conferenza stampa dopo la partita persa con Casper Ruud (4-6 6-3 7-6) aididegli Internazionali di ...