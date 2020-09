Election Day: ecco le regole da seguire nei seggi. Per chi in quarantena o isolamento ‘voto a domicilio’ (Di sabato 19 settembre 2020) Per quanti, domani e lunedì, si recheranno ai seggi per esprimere le proprie preferenze circa il referendum e le ‘varie’ in programma nel Paese (ne parliamo in un’altro articolo), il Viminale ha reso note una serie di misure da adottare per garantire la sicurezza anche nelle urne, come raccomandato dalle linee guida anti-Covid in vigore. 1) Mascherina obbligatoria per tutti: per chi si reca a votare, e per i presidenti ed i scrutatori, che dovranno provvedere a sostituirla ogni 4-6 ore. 2) All’interno delle sezioni vige l’assoluto divieto di ‘assembramenti’, per l’attesa saranno infatti allestite apposite aree all’esterno. 3) Gli elettori dovranno utilizzare il gel igienizzante: prima di entrare nei seggi, poi prima di ricevere scheda elettorale e matita e, se possibile, al termine della ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 settembre 2020) Per quanti, domani e lunedì, si recheranno aiper esprimere le proprie preferenze circa il referendum e le ‘varie’ in programma nel Paese (ne parliamo in un’altro articolo), il Viminale ha reso note una serie di misure da adottare per garantire la sicurezza anche nelle urne, come raccomandato dalle linee guida anti-Covid in vigore. 1) Mascherina obbligatoria per tutti: per chi si reca a votare, e per i presidenti ed i scrutatori, che dovranno provvedere a sostituirla ogni 4-6 ore. 2) All’interno delle sezioni vige l’assoluto divieto di ‘assembramenti’, per l’attesa saranno infatti allestite apposite aree all’esterno. 3) Gli elettori dovranno utilizzare il gel igienizzante: prima di entrare nei, poi prima di ricevere scheda elettorale e matita e, se possibile, al termine della ...

