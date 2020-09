Covid, l'infettivologo Bassetti: «L'Italia non è in pericolo, il lockdown totale non ci sarà mai più» (Di sabato 19 settembre 2020) Sul Covid anche gli esperti spesso si dividono. Chiudere o no l'Italia in caso di un aumento esponenziale dei contagi? «Arrivare a pensare solo lontanamente ad un lockdown è... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 19 settembre 2020) Sulanche gli esperti spesso si dividono. Chiudere o no l'in caso di un aumento esponenziale dei contagi? «Arrivare a pensare solo lontanamente ad un;...

Sul Covid anche gli esperti spesso si dividono. Chiudere o no l'Italia in caso di un aumento esponenziale dei contagi? «Arrivare a pensare solo lontanamente ad un lockdown è anacronistico. Valutiamo c ...

Esauriti i tamponi di screening a chi rientra dai viaggi all'estero e dalle vacanze (obbligatori fino al 17 settembre) in Campania i contagi giornalieri da Coronavirus mantengono medie elevate, attest ...

A Cremona quasi due abitanti su cento hanno contratto il coronavirus. Nella città italiana che ha registrato il maggior numero di contagi in percentuale alla popolazione, le cicatrici del covid non si ...

