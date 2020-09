Coronavirus, le conseguenze sul referendum: fuga di scrutatori e presidenti (Di sabato 19 settembre 2020) Il referendum per il taglio dei parlamentari sarà la prima volta al voto con la minaccia Coronavirus: fuga di scrutatori e presidenti La quotidianità è ormai cambiati da sei mesi a questa parte. Andare a fare la spesa o semplicemente uscire con gli amici ormai ha una modalità totalmente differente, più sicura e con maggiori … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 19 settembre 2020) Ilper il taglio dei parlamentari sarà la prima volta al voto con la minacciadiLa quotidianità è ormai cambiati da sei mesi a questa parte. Andare a fare la spesa o semplicemente uscire con gli amici ormai ha una modalità totalmente differente, più sicura e con maggiori … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Il referendum per il taglio dei parlamentari sarà la prima volta al voto con la minaccia Coronavirus: fuga di scrutatori e presidenti La quotidianità è ormai cambiati da sei mesi a questa parte. Andar ...

Covid in classe: a Vigliano positivo un alunno delle scuole elementari con un fratello in un istituto superiore del Biellese. In quarantena 39 ragazzi

Un bambino di una classe prima di una scuola primaria di Vigliano è risultato positivo al Coronavirus. Di conseguenza, dopo l’indagine sui contatti stretti avuti nelle 48 ore prima, sono stati messi i ...

Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 18 settembre, bollettino ufficiale

Salgono ancora i contagi da Coronavirus in Campania: sono 208 i nuovi casi. Dall'inizio della pandemia sono guarite 5.020 persone e ci sono stati 455 decessi (con 50 guariti e nessun decesso registrat ...

