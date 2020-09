Chiuso un asilo nido a Roma: ci sono casi positivi (Di sabato 19 settembre 2020) Chiuso un asilo nido a Roma. Tre casi di coronavirus all’asilo nido 123 Stella. L’asilo, privato ma convenzionato con Roma Capitale, è stato Chiuso a causa di tre educatrici risultate positivi al coronavirus. La struttura si trova in via Benedetto Aloisi Masella 79, una traversa di via di Torrevecchia. Verrà riaperta al termine delle operazioni di sanificazione e dopo i risultati dei test. L’asilo nido 123 Stella, privato ma convenzionato con Roma Capitale, è stato Chiuso, notizia confermata da fonti istituzionali, a causa di tre educatrici risultate positivi al coronavirus. ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 19 settembre 2020)un. Tredi coronavirus all’123 Stella. L’, privato ma convenzionato conCapitale, è statoa causa di tre educatrici risultateal coronavirus. La struttura si trova in via Benedetto Aloisi Masella 79, una traversa di via di Torrevecchia. Verrà riaperta al termine delle operazioni di sanificazione e dopo i risultati dei test. L’123 Stella, privato ma convenzionato conCapitale, è stato, notizia confermata da fonti istituzionali, a causa di tre educatrici risultateal coronavirus. ...

