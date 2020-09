“C’è necessità realizzare un vero e proprio “patto” fra istituzioni e cittadini per un futuro migliore” (Di sabato 19 settembre 2020) Chiusura di campagna elettorale col botto per Simone Valiante, che ha deciso di concludere il suo lungo tour nella Provincia: a Vallo Della Lucania ed in piazza Antonio Valiante a Cuccaro Vetere, accompagnato da Alfonso Andria e Federico Conte. Tra i presenti anche Stanziola, vice presidente della Provincia. Un finale di campagna elettorale emozionante proprio per ricordare il padre Antonio che è stato una colonna della nostra politica. Un lungo viaggio che ha portato Valiante a toccare tutto il territorio della Provincia di Salerno e ad incontrare tantissime persone, in un’ottica continua di scambio di opinione ed esperienze nel segno di una rinnovata partecipazione democratica. “E’ stato un tour entusiasmante – ha detto Simone Valiante – ho incontrato tante persone e ricevuto tanti incitamenti. Ragionamenti legati a filo doppio al ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 19 settembre 2020) Chiusura di campagna elettorale col botto per Simone Valiante, che ha deciso di concludere il suo lungo tour nella Provincia: a Vallo Della Lucania ed in piazza Antonio Valiante a Cuccaro Vetere, accompagnato da Alfonso Andria e Federico Conte. Tra i presenti anche Stanziola, vice presidente della Provincia. Un finale di campagna elettorale emozionanteper ricordare il padre Antonio che è stato una colonna della nostra politica. Un lungo viaggio che ha portato Valiante a toccare tutto il territorio della Provincia di Salerno e ad incontrare tantissime persone, in un’ottica continua di scambio di opinione ed esperienze nel segno di una rinnovata partecipazione democratica. “E’ stato un tour entusiasmante – ha detto Simone Valiante – ho incontrato tante persone e ricevuto tanti incitamenti. Ragionamenti legati a filo doppio al ...

