Buonfiglio rieletto presidente della Federcanoa

petrazzuolo : RT @napolimagazine: Canoa, Luciano Buonfiglio è stato rieletto alla presidenza della Federazione italiana canoa kayak - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Canoa, Luciano Buonfiglio è stato rieletto alla presidenza della Federazione italiana canoa kayak - susydigennaro : RT @napolimagazine: Canoa, Luciano Buonfiglio è stato rieletto alla presidenza della Federazione italiana canoa kayak - apetrazzuolo : Canoa, Luciano Buonfiglio è stato rieletto alla presidenza della Federazione italiana canoa kayak - napolimagazine : Canoa, Luciano Buonfiglio è stato rieletto alla presidenza della Federazione italiana canoa kayak -

Ultime Notizie dalla rete : Buonfiglio rieletto

Corriere dello Sport

Luciano Buonfiglio è stato rieletto alla presidenza della Federazione italiana canoa kayak (Fick) per il quadriennio 2021-2024 dall'assemblea nazionale ordinaria elettiva che si è tenuta a Roma. Al te ...(ANSA) - ROMA, 19 SET - Luciano Buonfiglio è stato rieletto alla presidenza della Federazione italiana canoa kayak (Fick) per il quadriennio 2021-2024 dall'assemblea nazionale ordinaria elettiva che s ...Niente tifosi in serie A per le prime due giornate di serie A, a settembre: si spera ad ottobre, ma non ci sono date. Il dpcm (pubblicato oggi e valido sino al 7 ottobre) spegne ogni speranza dei club ...