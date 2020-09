Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2020 ore 19:45 (Di venerdì 18 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 18 SETTEMBRE 2020 ORE 19:35 SIMONE PAZZAGLIA BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL GRA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA SULL’A12 Roma TARQUINIA SEGNALIAMO UN INCENDIO TRA CERVETERI E SANTA SEVERA, PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA SULLA PONTINA RIMOSSO IL CANTIERE DEI LAVORI TRA BORGO PIAVE E VIA ISONZO, IL TRAFFICO E’TORNATO REGOLARE RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI QUARTICCIOLO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO, IL TRAFFICO E’IN RIPRESA PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA LA STORTA IN AMBO LE DIREZIONI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 18 SETTEMBREORE 19:35 SIMONE PAZZAGLIA BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON IL GRA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA SULL’A12TARQUINIA SEGNALIAMO UN INCENDIO TRA CERVETERI E SANTA SEVERA, PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA SULLA PONTINA RIMOSSO IL CANTIERE DEI LAVORI TRA BORGO PIAVE E VIA ISONZO, IL TRAFFICO E’TORNATO REGOLARE RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI QUARTICCIOLO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO, IL TRAFFICO E’IN RIPRESA PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA LA STORTA IN AMBO LE DIREZIONI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI ...

