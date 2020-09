Verona, esplosione in casa popolare: almeno 6 feriti, uno grave (Di venerdì 18 settembre 2020) Verona esplosione in casa popolare a Veronetta. E’ di almeno 6 feriti di cui uno grave il bilancio di un esplosione avvenuta questa mattina attorno alle 8 a Verona, nel quartiere di Veronetta. Mentre scriviamo i soccorsi sono sul posto e i Vigili del Fuoco stanno verificando che non ci siano persone sotto le macerie di parte dell’edificio, che ha ceduto a seguito dell’esplosione. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale L’Arena, sarebbero almeno 5 i feriti finora accertati di cui uno grave. (segue dopo la foto) Verona esplosione in casa popolare: forse un tragico gesto di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 settembre 2020)ina Veronetta. E’ didi cui unoil bilancio di unavvenuta questa mattina attorno alle 8 a, nel quartiere di Veronetta. Mentre scriviamo i soccorsi sono sul posto e i Vigili del Fuoco stanno verificando che non ci siano persone sotto le macerie di parte dell’edificio, che ha ceduto a seguito dell’. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale L’Arena, sarebbero5 ifinora accertati di cui uno. (segue dopo la foto)in: forse un tragico gesto di ...

