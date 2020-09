Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 18 settembre 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 18 settembre nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo inseme. Nella puntata di oggi il protagonista probabilmente sarà Armando Incarnato. Il cavaliere si siederà al centro dello studio per parlare della nuova conoscenza degli ultimi giorni, sorprendendo il pubblico. Sì, perchè Armando ha già deciso di chiudere questa nuova avventura dicendo che la dama non lo interessa e non ha quello che lui cerca. Questa decisione farà partire una lunghissima litigata con l’opinionista Tina Cipollari che, ... Leggi su zon (Di venerdì 18 settembre 2020), Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 18nella nuova puntata del dating show, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo inseme. Nella puntata di oggi il protagonista probabilmente sarà Armando Incarnato. Il cavaliere si siederà al centro dello studio per parlare della nuova conoscenza degli ultimi giorni, sorprendendo il pubblico. Sì, perchè Armando ha già deciso di chiudere questa nuova avventura dicendo che la dama non lo interessa e non ha quello che lui cerca. Questa decisione farà partire una lunghissima litigata con l’opinionista Tina Cipollari che, ...

