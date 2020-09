Suarez alla Juve: con la cessione di Dybala è possibile l’arrivo del Pistolero (Di venerdì 18 settembre 2020) Suarez ha superato l’esame di italiano accelerando le pratiche per il passaporto: un suo passaggio alla Juve non tramonta del tutto Luis Suarez ieri è stato a Perugia dove ha sostenuto e superato l’esame di Italiano livello B1, propedeutico all’acquisizione del passaporto italiano. La Juve ha ormai preso Edin Dzeko per il ruolo di numero 9, ma c’è un’ipotesi sullo sfondo che tiene vive le speranze dell’arrivo a Torino dell’uruguaiano. Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, la Juventus potrebbe ancora tentare il colpo Suarez rinunciando però a Paulo Dybala sistemando così anche le casse bianconere. L’attaccante a quel punto potrebbe firmare entro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020)ha superato l’esame di italiano accelerando le pratiche per il passaporto: un suo passaggionon tramonta del tutto Luisieri è stato a Perugia dove ha sostenuto e superato l’esame di Italiano livello B1, propedeutico all’acquisizione del passaporto italiano. Laha ormai preso Edin Dzeko per il ruolo di numero 9, ma c’è un’ipotesi sullo sfondo che tiene vive le speranze dell’arrivo a Torino dell’uruguaiano. Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, lantus potrebbe ancora tentare il colporinunciando però a Paulosistemando così anche le casse bianconere. L’attaccante a quel punto potrebbe firmare entro ...

