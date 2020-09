Serie D: sabato i calendari mentre il mercato è ancora caldo (Di venerdì 18 settembre 2020) La Serie D, a sole 24 ore dai calendari per la prossima stagione, continua a rimanere caldissima sul fronte calciomercato. Proseguono le iniziative volte a rafforzarsi. Clamorose alcune trattatvie. Ecco le novità… sabato i nuovi calendari sabato alle 14.00, direttamente dalla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti, conosceremo i calendari dell’edizione 2020-21 del campionato di Serie D. Certo, alcune situazioni rimangono in sospeso (vedi Bitonto, AZ Picerno, Pianese, Bisceglie…), e qualche fuori programma potrebbe ancora esserci, ma quello che è sicuro, è che la stagione prenderà comunque avvio il prossimo 27 settembre. Solo due giorni fa, abbiamo conosciuto la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) LaD, a sole 24 ore daiper la prossima stagione, continua a rimanere caldissima sul fronte calcio. Proseguono le iniziative volte a rafforzarsi. Clamorose alcune trattatvie. Ecco le novità…i nuovialle 14.00, direttamente dalla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti, conosceremo idell’edizione 2020-21 del campionato diD. Certo, alcune situazioni rimangono in sospeso (vedi Bitonto, AZ Picerno, Pianese, Bisceglie…), e qualche fuori programma potrebbeesserci, ma quello che è sicuro, è che la stagione prenderà comunque avvio il prossimo 27 settembre. Solo due giorni fa, abbiamo conosciuto la ...

