Rugby | IV circolo | ricomincia l’attività in vista della stagione 2020-21

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Finalmente èta l’attività delIVBenevento. Dopo la lunga sosta durata esattamente 6 mesi e causata prima dal lockdown e poi dalle ulteriori restrizioni alle attività sportive, da circa un paio di settimane sono ripresi gli allenamenti. Orari degli allenamenti – Al momento, per motivi strettamente organizzativi, hanno ripreso l’attività solo le categorie Under 14, Under 16, Under 18 e Seniores con due allenamenti settimanali il martedì e il venerdì a partire dalle ore 17.30 fino alle ore 21. Più nello specifico, le categorie Under 14 e Under 16 dalle ore 17.30 alle ore 18.45, la categoria Under 18 dalle ore 18.45 alle ore 19,45, i Seniores dalle ore 19.45 alle ore 21.00. Riguardo al ...