Ridotta pena per lo stupratore, "vittima troppo disinvolta" per i giudici (Di venerdì 18 settembre 2020) Un 63enne aveva violentato la convivente. Ha ottenuto uno sconto di pena in Appello: la Corte ha valutato che fosse "esasperato" perché lei lo tradiva MILANO – La Corte d'Appello di Milano ha acceso non poco gli animi ribaltando la sentenza di condanna per un 63enne rumeno accusato di stupro per aver sequestrato sua moglie … L'articolo Ridotta pena per lo stupratore, "vittima troppo disinvolta" per i giudici proviene da YesLife.it.

