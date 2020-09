Regno unito, vendite dettaglio crescono ad agosto (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – crescono per il quarto mese consecutivo le vendite in Regno unito. Secondo l’Office for National Statistics, le vendite al dettaglio ad agosto segnano un incremento dello 0,8% su base mensile, rispetto al +3,7% del mese precedente, ma il dato risulta superiore al +0,7% atteso. Su base annua si registra un aumento del 2,8% dal +1,4% di luglio, inferiore alle stime di consensus che erano per un +3%. Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite dello 0,6% su mese dopo il +2,1% rivisto del mese precedente ed a fronte di un +0,4% stimato dal mercato. Su anno, il dato core ha segnato un +4,3% rispetto al +3,1% rivisto precedente e al +4,2% atteso. Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) –per il quarto mese consecutivo lein. Secondo l’Office for National Statistics, lealadsegnano un incremento dello 0,8% su base mensile, rispetto al +3,7% del mese precedente, ma il dato risulta superiore al +0,7% atteso. Su base annua si registra un aumento del 2,8% dal +1,4% di luglio, inferiore alle stime di consensus che erano per un +3%. Lealcore, che escludono i carburanti, sono salite dello 0,6% su mese dopo il +2,1% rivisto del mese precedente ed a fronte di un +0,4% stimato dal mercato. Su anno, il dato core ha segnato un +4,3% rispetto al +3,1% rivisto precedente e al +4,2% atteso.

