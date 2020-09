Regione Campania, de Cristofaro chiude la campagna elettorale con un mega evento in streaming (Di venerdì 18 settembre 2020) Ieri sera in Campania gran finale della campagna elettorale di Orlando de Cristofaro, con un evento unico per modalità e presenze. Presso la Tenuta San Domenico di Sant’Angelo In Formis, in pieno rispetto delle misure anti covid, il candidato di “Noi Campani” ha ringraziato i diversi comitati collegati in streaming e i tantissimi sostenitori, che … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 settembre 2020) Ieri sera ingran finale delladi Orlando de, con ununico per modalità e presenze. Presso la Tenuta San Domenico di Sant’Angelo In Formis, in pieno rispetto delle misure anti covid, il candidato di “Noi Campani” ha ringraziato i diversi comitati collegati ine i tantissimi sostenitori, che … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

msgelmini : #Campania prima nei contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore 186 positivi con circa 6mila tamponi effettuati. Dov’è… - matteosalvinimi : Piazza emozionante ad Ariano Irpino (Avellino)! Orgoglioso che la Lega per la prima volta si presenti per amministr… - matteosalvinimi : Una brutta notizia per la Campania, che si aggiunge al totale fallimento di De Luca nello smaltimento delle ecoball… - StefanoCaldoro : RT @La7tv: #omnibus Il candidato alla regione Campania @StefanoCaldoro sugli impresentabili nelle liste per le prossime elezioni #regionali… - La7tv : #omnibus Il candidato alla regione Campania @StefanoCaldoro sugli impresentabili nelle liste per le prossime elezio… -