Referendum, l’Agcom richiama Rai, Sky e La7: “Subito riequilibrio in tg e programmi. Dare uguale spazio a partiti anche per le Regionali” (Di venerdì 18 settembre 2020) Con sette delibere pubblicate online nelle ultime ore, l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) richiama le principali emittenti televisive del Paese al rispetto degli equilibri in materia di Referendum e di elezioni regionali. Nei primi tre provvedimenti si ordina a Rai, La7 e Sky di adoperarsi “nell’immediato” per Dare uguale spazio agli argomenti per il Sì e il No al taglio degli eletti nei tg e nei programmi di taglio giornalistico. Con le altre quattro delibere, invece, in cui è compresa anche Mediaset, l’Agcom impone di Dare uguale spazio ai partiti candidati alle urne nelle 7 Regioni coinvolte, specie in questi ultimi giorni di campagna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Con sette delibere pubblicate online nelle ultime ore, l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom)le principali emittenti televisive del Paese al rispetto degli equilibri in materia die di elezioni regionali. Nei primi tre provvedimenti si ordina a Rai, La7 e Sky di adoperarsi “nell’immediato” peragli argomenti per il Sì e il No al taglio degli eletti nei tg e neidi taglio giornalistico. Con le altre quattro delibere, invece, in cui è compresaMediaset, l’Agcom impone diaicandidati alle urne nelle 7 Regioni coinvolte, specie in questi ultimi giorni di campagna ...

