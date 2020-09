Referendum costituzionale del 2020 sul taglio dei parlamentari: come funziona e le ragioni del Sì e del No (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 20 e il 21 settembre 2020 si voterà per un Referendum costituzionale sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Si vota Sì o No e non è previsto il quorum Leggi su corriere (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 20 e il 21 settembresi voterà per unsulla riduzione di un terzo del numero deidi Camera e Senato. Si vota Sì o No e non è previsto il quorum

6000sardine : Grazie alla #Senatrice Liliana #Segre per le sue dichiarazioni. Voterà NO al #Referendum costituzionale. Non ascol… - simonebaldelli : Prima del #TaglioDeiParlamentari questi ciarlatani avevano portato in Aula a Montecitorio la legge costituzionale p… - 6000sardine : Domani alle ore 17.00 vi aspettiamo a #Roma in piazza Santi Apostoli per dire #No al #Referendum costituzionale. Sa… - BarbaroTweet : RT @6000sardine: Grazie alla #Senatrice Liliana #Segre per le sue dichiarazioni. Voterà NO al #Referendum costituzionale. Non ascoltate la… - donatellastasio : RT @CorteCost: A due giorni dal #referendum costituzionale del 20 settembre sulla riduzione del numero dei parlamentari, il giudice Stefano… -