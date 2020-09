Raccordo, chiusa carreggiata esterna per pullman in fiamme (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – E’ provvisoriamente chiuso al transito un tratto della carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma (A90), al km 54, all’altezza dello svincolo ‘Pontina’, a causa di un mezzo pesante in fiamme. Per cause in corso di accertamento, un pullman in transito – alimentato a metano – ha preso fuoco. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la regolare circolazione in sicurezza nel piu’ breve tempo possibile. Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – E’ provvisoriamente chiuso al transito un tratto delladel GrandeAnulare di Roma (A90), al km 54, all’altezza dello svincolo ‘Pontina’, a causa di un mezzo pesante in. Per cause in corso di accertamento, unin transito – alimentato a metano – ha preso fuoco. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la regolare circolazione in sicurezza nel piu’ breve tempo possibile.

LuceverdeRadio : #Roma ??#VeicoloInFiamme ?#TrattoChiuso - A90 Raccordo Anulare ?TRATTO CHIUSO chiusa la carreggiata esterna per un ??… - TCStrafficoA1 : #A1 - Losanna -> Ginevra - tra Raccordo di Ecublens e Morges-Est pericolo, veicolo in avaria, corsia d'emergenza chiusa - TCStrafficoA1 : #A1 - Yverdon -> Losanna - tra Cossonay e Raccordo di Villars-Ste-Croix pericolo, veicolo in avaria, corsia d'emergenza chiusa - TCStrafficoA1 : #A1 - Zurigo -> Berna - tra Raccordo del Wankdorf e Berna-Neufeld colonna, lavori di costruzione, corsia di destra chiusa - umbriajournal_ : Raccordo Perugia Bettolle chiusa carreggiata est dal 16 al 18 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Raccordo chiusa Raccordo, chiusa carreggiata esterna per pullman in fiamme RomaDailyNews Automobile in fiamme sul Grande Raccordo Anulare

di Roma. È successo intorno alle 20 di oggi, 18 settembre, in carreggiata esterna dopo uscita Pontina.

Lavori in corso sul GRA, chiusura notturna temporanea: ecco tutte le info

Su richiesta della società Autostrade per l’Italia, da lunedì 21 fino a mercoledì 23 settembre verrà interdetta al traffico, in orario notturno, la corsia esterna del Grande Raccordo Anulare, all’alte ...

Ultras Lazio, la sede di Diabolik sarà sgomberata, il cerchio sulla morte si stringe

Una sequenza apparentemente scollegata di fatti ha attraversato nelle ultime ore mondi e vicende connesse alla morte di Fabrizio Piscitelli, Diabolik, il leader degli Irriducibili freddato con un colp ...

di Roma. È successo intorno alle 20 di oggi, 18 settembre, in carreggiata esterna dopo uscita Pontina.Su richiesta della società Autostrade per l’Italia, da lunedì 21 fino a mercoledì 23 settembre verrà interdetta al traffico, in orario notturno, la corsia esterna del Grande Raccordo Anulare, all’alte ...Una sequenza apparentemente scollegata di fatti ha attraversato nelle ultime ore mondi e vicende connesse alla morte di Fabrizio Piscitelli, Diabolik, il leader degli Irriducibili freddato con un colp ...