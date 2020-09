Pescatori sequestrati in Libia, Di Maio mendica l'aiuto di Erdogan e Putin (Di venerdì 18 settembre 2020) 'Lui - dice a Globalist una fonte bene informata a Tripoli - sta trattando una onorevole via di uscita, come potrebbe essere la sua nomina ad ambasciatore alle Nazioni Unite'. A dargli il ben servito ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 settembre 2020) 'Lui - dice a Globalist una fonte bene informata a Tripoli - sta trattando una onorevole via di uscita, come potrebbe essere la sua nomina ad ambasciatore alle Nazioni Unite'. A dargli il ben servito ...

AMorelliMilano : 18 PESCATORI ITALIANI SEQUESTRATI IN ALTO MARE DA HAFTAR E PORTATI IN LIBIA. In cambio del loro rilascio viene ora… - fattoquotidiano : Di Maio sui pescatori italiani sequestrati in Libia: “Non accettiamo ricatti sui nostri connazionali, stiamo lavora… - Tg3web : 18 pescatori di Mazara del Vallo sono trattenuti in Libia da due settimane, i pescherecci sequestrati dalle truppe… - EmilianoAlchidi : RT @TheCrusadery: I parenti dei pescatori sequestrati: #DiMaio ci ha promesso aiuto ma non c’è nulla di concreto” - _fiorucci : RT @GagliardoneS: I 18 pescatori sequestrati in acque internazionali, saranno PROCESSATI in Libia. Lamorgese, PD e M5S MUTI ma spalancano i… -