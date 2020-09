Paolucci su possibile alleanza tra Civico 22 e Pd | “Civismo puro o uno pseudo di sinistra?”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “La questione delle possibilialle elezioni comunali di Benevento del prossimo anno, a due giorni dalle elezioni regionali, mi sembra fuori luogo“. Così in una nota Federico, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. “Certo appare davvero strano che Mastella – famoso per la “fantasia” nellepolitiche – definisca una barzelletta laPD-22. Certo Moretti ha ragione – dice– (e questo è quanto abbiamo sempre sostenuto pubblicamente anche noi) che il Sindaco di Benevento si è dedicato più alle questioni di posizionamento politico che non all’amministrazione della ...

