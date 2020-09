PA, arriva l’app “Io” per i servizi pubblici. Come funziona (Di venerdì 18 settembre 2020) Gestire direttamente dal proprio smartphone, in modo semplice, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e l’accesso ai servizi pubblici, locali e nazionali. Avviata nella primavera del 2018, dopo una lunga sperimentazione che ha convolto i cittadini permettendo loro di testare l’applicazione e segnalare “bug”, è giunta quasi al termine la roadmap dell’app IO. Il nome unisce le iniziali di “input e output” per descrivere la duplice funzionalità di questa interfaccia, verso lo Stato, da un lato, incentrata su informazioni e servizi personalizzati confezionati su misura per ogni singola persona che li riceve, dall’altro. Dallo scorso aprile chiunque può scaricare IO dagli store di Android e iOS ma la versione definitiva arriverà ad ottobre con il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) Gestire direttamente dal proprio smartphone, in modo semplice, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e l’accesso ai, locali e nazionali. Avviata nella primavera del 2018, dopo una lunga sperimentazione che ha convolto i cittadini permettendo loro di testare l’applicazione e segnalare “bug”, è giunta quasi al termine la roadmap dell’app IO. Il nome unisce le iniziali di “input e output” per descrivere la duplicelità di questa interfaccia, verso lo Stato, da un lato, incentrata su informazioni epersonalizzati confezionati su misura per ogni singola persona che li riceve, dall’altro. Dallo scorso aprile chiunque può scaricare IO dagli store di Android e iOS ma la versione definitiva arriverà ad ottobre con il ...

