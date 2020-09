NCIS 17 e The Rookie 2 su Rai 2 venerdì 18 settembre, le anticipazioni delle puntate (Di venerdì 18 settembre 2020) NCIS 17 e The Rookie 2 su Rai 2 venerdì 18 settembre nuovo appuntamento con le serie tv americane poliziesche in prima visione, le anticipazioni Prosegue l’appuntamento con il venerdì poliziesco di Rai 2 dedicato alla serialità americano. Venerdì 18 settembre nuove puntate per la diciassettesima stagione di NCIS e per la seconda di The Rookie con l’amato Nathan Fillion presente su Rai 2 tutti i giorni alla 19:00 con Castle. NCIS contrariamente alle altre stagioni ha solo 20 episodi visto che le riprese sono state interrotte dal Covid, 20 episodi per The Rookie. Le due serie sono live streaming su RaiPlay e on demand in modalità catch-up settimanale (le ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 18 settembre 2020)17 e The2 su Rai 2 venerdì 18nuovo appuntamento con le serie tv americane poliziesche in prima visione, leProsegue l’appuntamento con il venerdì poliziesco di Rai 2 dedicato alla serialità americano. Venerdì 18nuoveper la diciassettesima stagione die per la seconda di Thecon l’amato Nathan Fillion presente su Rai 2 tutti i giorni alla 19:00 con Castle.contrariamente alle altre stagioni ha solo 20 episodi visto che le riprese sono state interrotte dal Covid, 20 episodi per The. Le due serie sono live streaming su RaiPlay e on demand in modalità catch-up settimanale (le ...

NCIS 18 esplorerà il passato di Nick Torres, le anticipazioni di Wilmer Valderrama

A pochi giorni dall’inizio delle riprese dei nuovi episodi, Wilmer Valderrama ha accennato a quel che il pubblico vedrà in NCIS 18, per quanto riguarda il suo personaggio, l’agente speciale Nick Torre ...

