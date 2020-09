Napoli, per Marco Bucciantini deve essere Dries Mertens la punta centrale a Parma (Di sabato 19 settembre 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, per parlare anche degli azzurri. “Napoli con Juventus e Inter? Io ci vedo anche Atalanta e Milan. I bergamaschi fanno sempre qualche punto in più, hanno fisicità e mentalità. L’Atalanta è l’unica squadra che nelle ultime partite ha messo sotto la Juventus, anche quando il punteggio era diverso. Il Napoli se resta questo è una squadra molto equilibrata e completa tra i reparti, molto seria. Bisogna però vedere quando cambi il centravanti hai subito certezze. Io penso che il Napoli abbia cambiato per avere persino delle incertezze, qualcosa di più imprevedibile. Quella ... Leggi su calciomercato.napoli (Di sabato 19 settembre 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto, giornalista e opinionista di Sky Sport, per parlare anche degli azzurri. “con Juventus e Inter? Io ci vedo anche Atalanta e Milan. I bergamaschi fanno sempre qualche punto in più, hanno fisicità e mentalità. L’Atalanta è l’unica squadra che nelle ultime partite ha messo sotto la Juventus, anche quando il punteggio era diverso. Ilse resta questo è una squadra molto equilibrata e completa tra i reparti, molto seria. Bisogna però vedere quando cambi il centravanti hai subito certezze. Io penso che ilabbia cambiato per avere persino delle incertezze, qualcosa di più imprevedibile. Quella ...

