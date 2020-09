Milik alla Roma | è fatta Friedkin ora sogna un altro colpo

DiMarzio : #Dzeko alla @juventusfc, #Milik alla @OfficialASRoma: intese raggiunte tra i club e con i giocatori, presto le visi… - DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - DiMarzio : #Milik rinnoverà formalmente un anno con il @sscnapoli in modo da poter andare poi alla @OfficialASRoma con la form… - berttrauttman : #Juventus #Dzeko Milik ha accettato la #Roma e di fatto libera Dzeko x la Juve che poi #Suarez abbia superato e… - carlonasi : RT @forumJuventus: GdS: 'Dzeko alla Juve, ci siamo. Se non ci saranno intoppi tra Milik e la Roma già stasera il bosniaco potrà partire per… -

Ultime Notizie dalla rete : Milik alla

ROMA – Ci siamo, è tutto pronto per l’operazione più grande che questo settembre abbia regalato: Milik alla Roma ed Edin Dzeko alla Juventus. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità del doppio colpo ...Come riportato da SkySport, nel pomeriggio l’agente del giocatore ha incontrato la dirigenza a Trigoria per discutere il passaggio del suo assistito. Roma e Napoli hanno giù un accordo di massima con ...C'è un ultimo passaggio per completare il passaggio di Arek Milik alla Roma: il controllo delle ginocchia del polacco. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla delle visite m ...