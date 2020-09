GF Vip 5, Matilde Brandi furiosa: “Non sono una milf!” (Di venerdì 18 settembre 2020) Matilde Brandi è una tra le nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5, iniziato da pochi giorni. Durante un’intervista la showgirl fa una richiesta particolare. Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato da pochi giorni e una delle sue concorrenti si è già distinta per la sua simpatia. E’ Matilde Brandi, popolare showgirl, che ha … L'articolo GF Vip 5, Matilde Brandi furiosa: “Non sono una milf!” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 18 settembre 2020)è una tra le nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5, iniziato da pochi giorni. Durante un’intervista la showgirl fa una richiesta particolare. Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato da pochi giorni e una delle sue concorrenti si è già distinta per la sua simpatia. E’, popolare showgirl, che ha … L'articolo GF Vip 5,: “Nonuna milf!” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Juventu62837470 : RT @Mar3151: ?????? se non li supera una vip come Matilde Brandi come posso superarli io #gfvip #ciavarrini - Susy0121031997 : RT @Mar3151: ?????? se non li supera una vip come Matilde Brandi come posso superarli io #gfvip #ciavarrini - Francym97 : RT @Mar3151: ?????? se non li supera una vip come Matilde Brandi come posso superarli io #gfvip #ciavarrini - giusy98_juvee : RT @Mar3151: ?????? se non li supera una vip come Matilde Brandi come posso superarli io #gfvip #ciavarrini - Chicca_colors : RT @Mar3151: ?????? se non li supera una vip come Matilde Brandi come posso superarli io #gfvip #ciavarrini -