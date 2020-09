Flash News del 18 Settembre 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) Diventano più gravi i dati della pandemia da Coronavirus nel mondo: superati i 30 milioni di casi. USA, India e Brasile sono gli Stati più colpiti. In molti Paesi si inaspriscono le misure anti contagio, Israele da oggi è in blocco totale per tre settimane. In Europa si temono nuove chiusure, come nel Regno Unito, dove è scattato l’allarme. Casi in aumento anche in Francia e Spagna;Mentre in Italia ieri si sono registrati oltre 1.600 casi (oggi oltre 1.900), si moltiplicano gli studenti in quarantena. Dopo la sentenza del TAR, il Piemonte prosegue nell’utilizzo dei termoscanner a scuola per la misura della temperatura corporea.Preoccupano i nuovi focolai sparsi nel nostro Paese, l’attenzione quindi deve restare alta. Gli esperti continuano a raccomandare l’igiene delle mani, la distanza di oltre un metro tra una persona e l’altra ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 settembre 2020) Diventano più gravi i dati della pandemia da Coronavirus nel mondo: superati i 30 milioni di casi. USA, India e Brasile sono gli Stati più colpiti. In molti Paesi si inaspriscono le misure anti contagio, Israele da oggi è in blocco totale per tre settimane. In Europa si temono nuove chiusure, come nel Regno Unito, dove è scattato l’allarme. Casi in aumento anche in Francia e Spagna;Mentre in Italia ieri si sono registrati oltre 1.600 casi (oggi oltre 1.900), si moltiplicano gli studenti in quarantena. Dopo la sentenza del TAR, il Piemonte prosegue nell’utilizzo dei termoscanner a scuola per la misura della temperatura corporea.Preoccupano i nuovi focolai sparsi nel nostro Paese, l’attenzione quindi deve restare alta. Gli esperti continuano a raccomandare l’igiene delle mani, la distanza di oltre un metro tra una persona e l’altra ...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Riallocati in 7000 nel nuovo campo di Kara Tepe, sull'isola di Lesbo Continu… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Zone umide del pianeta, perché dobbiamo tutelarle. L'esempio di Andrea Albin… - alebezza : C2 Giugno, centrodestra in piazza senza regole: saltano i distanziamenti, il flash mob degenera in ressa… - informatori_it : Tra l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze e l’Associazione Italiana Informat… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Election Day, un test politico per il governo Conte Italia al voto: referend… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Torino, flash mob per il clima: “Dovrebbe essere in prima pagina” Newsby Rider, il patto trasparenza: basta intermediari, database e modello organizzativo

L’inchiesta di maggio su Uber per il caporalato dei ciclofattorini spinge anche tutti gli altri protagonisti del settore ad alzare l’asticella della legalità: quantomeno sino al livello imposto appunt ...

Iliad, 100 Gb, minuti e messaggi illimitati a 9,99 euro al mese

A due anni dal debutto sul mercato italiano, Iliad ha svelato una nuova offerta sicuramente vantaggiosa: 100 gb di traffico dati, minuti e messaggi illimitati a 9,99 euro. Si tratta di Flash 100 e, co ...

La Gazzetta dello Sport: "E' già un Monza da 10 e lode"

"Tutti a caccia di Brocchi. È già un Monza da 10 e lode", titola La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Brianzoli scatenati sul mercato: "A sette giorni dal via, Galliani prepara l’undicesimo colpo.

L’inchiesta di maggio su Uber per il caporalato dei ciclofattorini spinge anche tutti gli altri protagonisti del settore ad alzare l’asticella della legalità: quantomeno sino al livello imposto appunt ...A due anni dal debutto sul mercato italiano, Iliad ha svelato una nuova offerta sicuramente vantaggiosa: 100 gb di traffico dati, minuti e messaggi illimitati a 9,99 euro. Si tratta di Flash 100 e, co ..."Tutti a caccia di Brocchi. È già un Monza da 10 e lode", titola La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Brianzoli scatenati sul mercato: "A sette giorni dal via, Galliani prepara l’undicesimo colpo.