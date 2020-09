Esplosione in un edificio a Verona: sei feriti, due sono gravi (Di venerdì 18 settembre 2020) La squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Verona in questo momento sta operando per domare un incendio divampato oggi – venerdì 18 settembre – a seguito di un’Esplosione in una palazzina nel quartiere San Giovanni in Valle. Lo hanno comunicato su Twitter i vigili del fuoco del Veneto. Ci sono 6 feriti, di cui 2 gravi e al momento ricoverati. Cinque persone, tra le quali una a letto con delle fratture, sono state evacuate facendogli indossare delle maschere d’aria supplementari. La persona più a rischio ha riportato ustioni sul 70 per cento del corpo. Secondo quanto si è appreso, i vicini di casa avrebbero avvertito un odore di gas provenire dall’appartamento, nella serata di ieri (17 settembre). Le fiamme si ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020) La squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco diin questo momento sta operando per domare un incendio divampato oggi – venerdì 18 settembre – a seguito di un’in una palazzina nel quartiere San Giovanni in Valle. Lo hanno comunicato su Twitter i vigili del fuoco del Veneto. Ci, di cui 2e al momento ricoverati. Cinque persone, tra le quali una a letto con delle fratture,state evacuate facendogli indossare delle maschere d’aria supplementari. La persona più a rischio ha riportato ustioni sul 70 per cento del corpo. Secondo quanto si è appreso, i vicini di casa avrebbero avvertito un odore di gas provenire dall’appartamento, nella serata di ieri (17 settembre). Le fiamme si ...

