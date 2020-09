Elettra Lamborghini, tutto in pericolo: i fan non ci credono (Di venerdì 18 settembre 2020) Questo articolo . Il matrimonio di Elettra Lamborghini ed Afrojack è a rischio? Sembrano essere sorti nuovi ed ulteriori problemi che starebbero creando qualche intoppo. E’ sostanzialmente tutto pronto per il matrimonio tra Elettra Lamborghini ed Afrojack: la cantante che ha preso parte anche all’ultimo Festival di Sanremo 2020 ed il noto produttore e dj olandese, infatti, pronunceranno … Leggi su youmovies (Di venerdì 18 settembre 2020) Questo articolo . Il matrimonio died Afrojack è a rischio? Sembrano essere sorti nuovi ed ulteriori problemi che starebbero creando qualche intoppo. E’ sostanzialmentepronto per il matrimonio traed Afrojack: la cantante che ha preso parte anche all’ultimo Festival di Sanremo 2020 ed il noto produttore e dj olandese, infatti, pronunceranno …

frabarraco : RT @guidomarchello: Certe volte penso che pur di avere 30 anni in meno, sarei disposto ad essere un fan di Elettra Lamborghini o Chiara Fer… - sol17ude : @Ruby_Rubina3 palese non hai mai aperto mezzo social perchè sapresti benissimo che iconize è conosciuto solo per es… - QueenPanziPa : Che carina, pensavo fosse la sorella di Elettra Lamborghini #Pomeriggio5 - MartyRockstar : Elettra Lamborghini umile??? Ma dove?? Una che si inventa mille scuse per non fare contenti 5 fan che aveva davanti… - GammaStereoRoma : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - La Isla -