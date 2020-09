Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntate in onda sabato 19 settembre su Canale 5 (Di venerdì 18 settembre 2020) Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni e trame delle puntate in onda sabato 19 settembre su Canale 5. In onda solo sabato. Continua l’appuntamento settimanale con Daydreamer – Le Ali del Sogno, anche settimana andrà in onda il sabato 19 settembre alle 14:10 su Canale 5, con due nuovi episodi. A differenza della settimana scorsa, Daydreamer non andrà in onda di domenica (qui i dettagli sulla programmazione autunnale). Vediamo quindi le anticipazioni delle due puntate in onda ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 18 settembre 2020)– Le Ali dele trame dellein19su5. Insolo. Continua l’appuntamento settimanale con– Le Ali del, anche settimana andrà inil19alle 14:10 su5, con due nuovi episodi. A differenza della settimana scorsa,non andrà indi domenica (qui i dettagli sulla programmazione autunnale). Vediamo quindi ledelle duein...

moon7128tris : RT @CClub1989: Daydreamer- Le ali del sogno va in onda sabato 19 settembre con due episodi dalle 14.10, domenica 20 settembre dalle 16.30 e… - TopoFelino : RT @CClub1989: Daydreamer- Le ali del sogno va in onda sabato 19 settembre con due episodi dalle 14.10, domenica 20 settembre dalle 16.30 e… - CClub1989 : Daydreamer- Le ali del sogno va in onda sabato 19 settembre con due episodi dalle 14.10, domenica 20 settembre dall… - Noovyis : (Daydreamer - Le ali del sogno trama 19 settembre 2020, Can e Sanem escono allo scoperto: sono una coppia) Playhit… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno trama 19 settembre 2020, Can e Sanem escono allo scoperto: sono una coppia… -