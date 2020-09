(Di venerdì 18 settembre 2020) Qualche ora fa la stampa messicana ha accostato con una certa insistenza ilCarlos, classe 1997, alla. Si parla di una trattativa già molto ben avviata.è un punto di forza del Monterrey e della Nazionale messicana,duttile visto che può giocare sia da mezzala che da trequartista. Ora la possibilità di un’esperienza in Serie A. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Dal Messico: la Lazio sulle tracce del centrocampista Rodriguez) Playhitmusic - - alibrandeschi : ??Secca smentita dal Messico sull'interesse della @OfficialSSLazio per il fantasista #Rodriguez del Monterrey. #calciomercato #serieA - cristia97265138 : RT @Blowjoint: 'La domanda di erba del mercato nero dal Messico è in forte calo, grazie alla diffusa legalizzazione negli Stati Uniti e in… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Messico

Genova, 16 set.(Adnkronos) - Un messaggio di pace e speranza attraverso l'arte e la scultura: taglio del nastro questa mattina a Genova per 'La sfera tra i due mondi', la prima mostra 'diffusa' che tr ...L’elenco si allunga. In fondo ora c’è anche il nome di don Roberto Malgesini, il prete comasco che seguiva l’odore dei poveri e scendeva ogni giorno ai confini dell’umanità più dolente, dove ci dicono ...Si è concluso da poco il Festival del Cinema di Venezia che ha assegnato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione a Pierfrancesco Favino. Una manifestazione che, oltre a premiare i grandi attori ...