Coronavirus Anzio | scendono i casi positivi | 4 persone guarite | ecco la situazione aggiornata

(Di venerdì 18 settembre 2020) Al momento i cittadinial, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diminuiti complessivamente a 33, con quattroin questi ultimi due giorni (7 ricoverati in ospedale e 26 in isolamento domiciliare). Si invita la cittadinanza tutta a rispettare le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus. Così in una nota il Sindaco, Candido De Angelis. su Il Corriere della Città.

