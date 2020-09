(Di venerdì 18 settembre 2020) Nasce un nuovo allarme a seguito della scoperta ditra i partecipanti ai due eventi che avrebbero contato quasi 500 invitati totali. Da subito le prime norme comunali che comprendono la chiusura scolastica e limitazioni agli orari per bar e attività simili. I primi casi di ieri Al primoo, tenutosi il 12 settembre, sarebbero stati quasi 250 gli invitati. Tra questi erano presenti circa una trentina di studenti della cittadina palerminatana la quale ora si trova sull’orlo di un nuovo lockdown. La preoccupazione era nata nella giornata di ieri, dopo che un’infermiera del reparto di geriatria dell’Ingrassia si era presentata all’Ospedale Civico di Palermo mostrando gravi sintomi influenzali e febbre alta. Risultato positivo il tampone si è poi passati ai suoi familiari, ugualmente ...

QuotidianPost : Corleone: sono 6 i positivi a due matrimoni - Guidobaldo29 : RT @Guidobaldo29: Mi sono proprio gelato... Mi sento un calippo... ma vaffanculo va... Don Vito Corleone dei poveri... Tienitelo stretto ch… - Guidobaldo29 : Mi sono proprio gelato... Mi sento un calippo... ma vaffanculo va... Don Vito Corleone dei poveri... Tienitelo stre… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Ponte Corleone flop: i soldi c'erano ma non sono stati spesi - _mrbyte : RT @rep_palermo: Ponte Corleone flop: i soldi c'erano ma non sono stati spesi [di ANTONIO FRASCHILLA] [aggiornamento delle 07:46] https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Corleone sono

Dopo la scoperta di alcuni casi di Covid, il sindaco di Corleone (Pa) chiude in toto le scuole e vieta le attività di gioco dopo le 22. Torna il coprifuoco a Corleone, piccolo borgo alle porte di Pale ...A Corleone torna l'incubo lockdown. Nel paesino in provincia di Palermo tutte le scuole sono state chiuse fino al 1 ottobre e i locali pubblici come pub e ristoranti dovranno chiudere i battenti alle ...Corleone (PALERMO) - I finanzieri di Corleone hanno denunciato un uomo che percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza da agosto 2019, ma è proprietario di unità immobiliari, il cui valore ai f ...