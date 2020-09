6 errori molto comuni che commettiamo nella nostra cucina (Di venerdì 18 settembre 2020) Quando utilizziamo la nostra cucina è facile aumentare i quantitativi di sporco e di grasso che vanno inevitabilmente a sporcare le piastrelle o le stoviglie che utilizziamo, oppure andiamo ad aumentare considerevolmente il quantitativo batterico nei prodotti che adoperiamo per la preparazione dei cibi. Esistono molti errori comuni che solitamente si fanno in cucina e spesso senza nemmeno rendersene conto. 1. Non pulire la spugna o la paglietta d’alluminio Quante volte vi capita di pulire la vostra paglietta o la spugna dopo l’uso? Spesso è facile che arriviamo a farle deteriorare al punto da essere costretti a cambiarle, ma anche quando ci appaiono ancora in buone condizioni, al loro interno è facile che si annidino batteri o sporcizia, quindi è opportuno mettere ... Leggi su virali.video (Di venerdì 18 settembre 2020) Quando utilizziamo laè facile aumentare i quantitativi di sporco e di grasso che vanno inevitabilmente a sporcare le piastrelle o le stoviglie che utilizziamo, oppure andiamo ad aumentare considerevolmente il quantitativo batterico nei prodotti che adoperiamo per la preparazione dei cibi. Esistono moltiche solitamente si fanno ine spesso senza nemmeno rendersene conto. 1. Non pulire la spugna o la paglietta d’alluminio Quante volte vi capita di pulire la vostra paglietta o la spugna dopo l’uso? Spesso è facile che arriviamo a farle deteriorare al punto da essere costretti a cambiarle, ma anche quando ci appaiono ancora in buone condizioni, al loro interno è facile che si annidino batteri o sporcizia, quindi è opportuno mettere ...

