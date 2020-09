Willy, a Roma una fiaccolata per ricordare il giovane ucciso a Colleferro: “Ci batteremo per una giusta pena” (Di giovedì 17 settembre 2020) Una fiaccolata è stata organizzata a Roma, a piazza Sempione, per ricordare Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro. “Ci batteremo per una giusta pena e chiediamo che ai responsabili non venga dato un anno in meno rispetto a quelli che aveva Willy” dice una ragazza che ha preso parte alla fiaccolata. L'articolo Willy, a Roma una fiaccolata per ricordare il giovane ucciso a Colleferro: “Ci batteremo per una giusta pena” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Unaè stata organizzata a, a piazza Sempione, perMonteiro Duarte, il 21ennenella notte tra il 5 e il 6 settembre a. “Ciper unapena e chiediamo che ai responsabili non venga dato un anno in meno rispetto a quelli che aveva” dice una ragazza che ha preso parte alla. L'articolo, aunaperil: “Ciper unapena” proviene da Il Fatto Quotidiano.

fanpage : L'appello della mamma di Willy ai microfoni de 'La Vita in Diretta'. Le parole di Lucia stringono il cuore - Corriere : Omicidio Willy, i fratelli Bianchi tentarono di nascondere il suv. L’amico: tutti via, avevamo paura - SkyTG24 : Omicidio Willy Monteiro, Bianchi fermati 25 minuti dopo il pestaggio - 007Vincentxxx : RT @ilfattovideo: Willy, a Roma una fiaccolata per ricordare il giovane ucciso a Colleferro: “Ci batteremo per una giusta pena” https://t.c… - ilfattovideo : Willy, a Roma una fiaccolata per ricordare il giovane ucciso a Colleferro: “Ci batteremo per una giusta pena” -