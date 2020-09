Whirlpool | Patuanelli a Napoli | ma lo “Sviluppo” non c’è

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il ministro Stefanoc’è, il Prefetto dianche, ma il grande assente della giornata resta ancora il piano di “Sviluppo” pered il Mezzogiorno. Queste le primissime somme che si possono tirare dal tavolo di oggi alla prefettura ditra i sindacati e il ministro dello Sviluppo economico Stefanosulla vertenza dello stabilimentodiEst. All’incontro, appena concluso, hanno preso parte oltre al ministro e gli operai dello stabilimento di via Argine, anche il Prefetto di, Marco Valentini e la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde. Il protagonista, in negativo, della ...

(LaPresse) "Chiudere la Whirlpool? Non accadrà". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite oggi del Giffoni Film Festival, al suo arrivo si è fermato con un gruppo di operai della Whirpool, giunt ...C’è una luce in fondo al tunnel per i lavoratori dell’ex Embraco. Ne è convinto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che conferma la svolta per lo stabilimento di Riva di Chieri.NAPOLI - Hanno incontrato il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, il quale ha ribadito la sua posizione: Whirlpool deve rimanere a Napoli. Gli operai della fabbrica di Napoli est lo hanno incontr ...