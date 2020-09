Voghera | maestra positiva al Coronavirus | classe in quarantena

Davideziliani80 : RT @LiciaRonzulli: Oggi, a #Voghera, ho incontrato diversi #presidi e #insegnanti ai quali ho ribadito che la #sicurezza sanitaria va tutel… -

Ultime Notizie dalla rete : Voghera maestra

Il Giorno

Pavia, 17 settembre 2020 - Un nuovo caso di Coronavirus in una scuola. In Oltrepo pavese, una maestra elementare è risulta positiva al tampone dopo aver accusato sintomi riconducibili al Covid. La cl ...