VIDEO | Referendum, Renzi: "E lo chiede a me? Scherzi a parte è inutile, serve riforma costituzionale" (Di giovedì 17 settembre 2020) L'articolo VIDEO | Referendum, Renzi: "E lo chiede a me? Scherzi a parte è inutile, serve riforma costituzionale" proviene da dire.it.

pietroraffa : #Gruber:'Di Maio ha detto che chi vota No al referendum è un voltagabbana'. #Veltroni:'E allora chi stava al gover… - La7tv : #dimartedi Referendum, Marco #Travaglio: 'Dobbiamo dire di si a un Parlamento che finalmente fa i sacrifici, altrim… - La7tv : #dimartedi Marco #Travaglio: 'Ci sono un sacco di persone che dicono che voteranno 'No' solo per andare contro il M… - stefan1062 : RT @mariaederaM5S: Il 4° motivo per cui votare sì al #Referendum? MODERNIZZARE. Con il taglio dei parlamentari avremo 1 parlamentare ogni… - micheladania : RT @mariaederaM5S: Il 4° motivo per cui votare sì al #Referendum? MODERNIZZARE. Con il taglio dei parlamentari avremo 1 parlamentare ogni… -