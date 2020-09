Tonno fresco in padella con cipolle, olive e pomodorini (Di giovedì 17 settembre 2020) Se non ti va mai di cucinare il pesce perché pensi che sia lungo e complicato questa ricetta fa proprio al caso tuo. Il è una cena facile e veloce da preparare, ma soprattutto deliziosa. Non ne farete più a meno. Vediamo la preparazione. Ingredienti 4 filetti di Tonno fresco da 200 g500 g di pomodorini in scatola2 acciughe sott’olio2-3 capperi sotto sale1 cipolla media20 olive Spagnole o di Gaeta1 spicchio d’aglio3-4 cucchiai di olio evo1/2 bicchiere di vino biancoSale fino q.b.1 ciuffo di prezzemoloPer preparare il Tonno in padella con cipolle, olive e pomodorini iniziamo lavando il Tonno con l’acqua fredda. Una volta puliti i tranci di Tonno, ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 settembre 2020) Se non ti va mai di cucinare il pesce perché pensi che sia lungo e complicato questa ricetta fa proprio al caso tuo. Il è una cena facile e veloce da preparare, ma soprattutto deliziosa. Non ne farete più a meno. Vediamo la preparazione. Ingredienti 4 filetti dida 200 g500 g diin scatola2 acciughe sott’olio2-3 capperi sotto sale1 cipolla media20Spagnole o di Gaeta1 spicchio d’aglio3-4 cucchiai di olio evo1/2 bicchiere di vino biancoSale fino q.b.1 ciuffo di prezzemoloPer preparare ilinconiniziamo lavando ilcon l’acqua fredda. Una volta puliti i tranci di, ...

Se non ti va mai di cucinare il pesce perché pensi che sia lungo e complicato questa ricetta fa proprio al caso tuo. Il tonno fresco in padella con cipolle, olive e pomodorini è una cena facile e velo ...

Garbatella street food, gustose specialità di tutta Italia "on the road"

Giovedì 17 settembre, in piazza sant'Eurosia, nel cuore del caratteristico quartiere Garbatella, inizierà un divertente e gustoso fine settimana. Quattro giorni dedicati al cibo ed al divertimento on ...

La guerra del tonno, l'Isola schiacciata dalla lobby siciliana

Questa è la storia di un paradosso. Il pesce più pregiato, quello che spunta prezzi da capogiro nei ricchi mercati giapponesi, che suscita rancori e speranze, guerre commerciali e sgarbi, che alimenta ...

