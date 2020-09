Stop a test obbligatori per chi arriva in Sardegna, il Tar blocca Solinas (Di giovedì 17 settembre 2020) Coronavirus, Tar Sardegna sospende ordinanza del governatore Solinas. Stop ai test obbligatori per chi arriva sull’isola. Ok a obbligo mascherine h24. Udienza di merito il prossimo 7 ottobre Il Tar della Sardegna boccia Solinas e dà ragione al Governo centrale. Proprio questa mattina, infatti, è stato accolto il ricorso dell’esecutivo Conte, che sospende l’ordinanza del … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) Coronavirus, Tarsospende ordinanza del governatoreaiper chisull’isola. Ok a obbligo mascherine h24. Udienza di merito il prossimo 7 ottobre Il Tar dellabocciae dà ragione al Governo centrale. Proprio questa mattina, infatti, è stato accolto il ricorso dell’esecutivo Conte, che sospende l’ordinanza del … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

